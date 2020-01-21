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NVIDIA GeForce RTX 3000: дата анонса и предварительные характеристики видеокарт

NVIDIA GeForce RTX 3000: дата анонса и предварительные характеристики видеокарт
08:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Известно, что релиз таких видеокарт запланировали до конца этого года.

Китайский веб-ресурс MyDrivers опубликовал вероятные технические характеристики графических ускорителей NVIDIA Ampere.

Что известно о новых видеокартах

По данным азиатских журналистов, "зеленые" готовят к релизу как минимум два видеоядра с новой архитектурой: GA103 и GA104. Эти GPU станут основой карт NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3070.

Для производства графических ядер Ampere будут использовать 7-нм техпроцесс, однако источник не берется утверждать, к какому именно из контрактных чипмейкеров обратится NVIDIA. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль является Samsung Electronics, однако нельзя исключать, что компания вновь прибегнет к услугам своего давнего партнера, тайваньской фирмы TSMC.

Педварительные характеристики видеокарт

NVIDIA GeForce RTX 3080 (GA103) примет на вооружение 3840 ядер CUDA, поделенных между 60 мультипроцесорними блоками SM, 320-битную шину памяти, а также 10- или 20-гигабайтный видеобуфер на чипах GDDR6.

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NVIDIA GeForce RTX 3070 (GA104) будет оперировать 48 блоками SM 3072 потоковых процессоров и 256-разрядной шиной памяти. На борту распаянные микросхемы GDDR6 общим объемом 8 или 16 Гбайт.

Дата анонса

Официальный анонс графических ядер NVIDIA Ampere, по имеющимся данным, состоится в рамках конференции GTC 2020 года, которая пройдет с 23 по 26 марта в Сан-Хосе.

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Технологии, Видеокарты, Техно, NVIDIA GeForce RTX 3000.
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