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Беспроводные наушники LG Tone Free HBS-FL7: характеристики и цена

Беспроводные наушники LG Tone Free HBS-FL7: характеристики и цена
11:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Южнокорейский производитель LG показал модель беспроводных наушников с ультрафиолетовым излучением, которое убивает бактерии.

Это первые в мире TWS-наушники с подобным функционалом.

Особенности функции дезинфекции

Уничтожение бактерий происходит с помощью ультрафиолета, разрушающего оболочку бактерий, сообщает Gizmodo.

Излучатель встроен в зарядный чехол наушников и работает, пока они заряжаются.

Характеристики наушников

Технические характеристики Tone Free HBS-FL7 включают шесть часов работы на одном заряде, вместе с аккумулятором чехла добавляется еще 21 час. Наушники можно зарядить от чехла до трех раз.

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Управление воспроизведением осуществляется через сенсорную панель, которая также позволяет вызвать Google Assistant. Аксессуар имеет датчики для распознавания, когда его вынимают из уха, и защиту от воды на уровне IPX4.

Цена

Цена LG Tone Free HBS-FL7 ожидается на уровне 200 долларов (около 4 900 гривен).

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Все по теме:

Наушники, компания LG, LG, Технологии, Техно, Беспроводные наушники, LG Tone Free HBS-FL7.
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