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Вторник, 21.01.2020
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Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)

Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)

Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)
14:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Стоимость новинки на внутреннем рынке будет несколько дешевле, чем считалось ранее.

В сети появились новые подробности относительно перспективного смартфона-раскладушки. 

Издание Sammobile отмечает, что цена на новинку будет начинаться с 850 долларов. И это, можно сказать, дешево. Например, стоимость Motorola Razr 2019 – 1500 долларов.

Правда, 850 долларов – это только начальная цена Galaxy Z Flip, а вот в топовой конфигурации аппарат обойдется уже в 1300 долларов. Впрочем, этот все же дешевле ближайшего конкурента в роли Motorola.

Особенности Samsung Z Flip

Интересно, что при более низкой цене Galaxy Z Flip будет более продуктивным: смартфону приписывают SoC Snapdragon 855, в то время как Motorola Razr 2019 будет использовать SoC Qualcomm Snapdragon 710. Заявленный инсайдером объем накопителя модели – 256 ГБ, емкость аккумулятора – 3300 или 3500 мАч. Согласно предварительным утечкам, объем оперативной памяти новинки составит 8 ГБ.

По слухам, также смартфон оснастят 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED, и небольшим экраном для вывода времени и другой информации на внешний стороне. Экран гаджета будет складываться по горизонтали, как в Motorola Razr (2019). 

Устройство получит сенсор на 12 Мп и селфи-датчик с разрешением 10 Мп. Вероятно такая конфигурация позволит снизить стоимость новинки.

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Кроме этого, стало известно, что в Samsung полностью пересмотрят механизм шарнира, чтобы увеличить его надежность и защитить от внешних воздействий. Все ради того, чтобы избежать проблем, с которыми Samsung столкнулась во время запуска Galaxy Fold.

К слову, недавно появился качественный рендер Samsung Galaxy Z Flip, который прекрасно демонстрирует особенности смартфона. Ожидается, что смартфон дебютирует в черной и фиолетовой расцветках.

Дата анонса

Анонс Samsung Galaxy Z Flip ожидается 11 февраля.

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Все по теме:

Смартфон, Техника, Технологии, Телефон, Техно, Гибкий смартфон, Galaxy Z Flip.
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