Скачать
Вторник, 21.01.2020
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Климкин об изменениях Конституции РФ: Кремль будет играть на опережение
Климкин: Кремль будет играть на опережение
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)
Новые подробности гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip (Видео)

PlayStation 5: дата выхода, характеристики

PlayStation 5: дата выхода, характеристики
15:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Новая консоль выйдет в рождественский сезон этого года, то есть купить ее можно будет в конце 2020 года.

Слухи о том, что официальная премьера игровой консоли от Sony – PS 5 состоится 5 февраля, подтверждают японские источники. В этот день компания наконец покажет консоль, девизом которой стала фраза "Пора играть".

В этот день Sony проведет мероприятие PlayStation Meeting 2020, где покажут новую приставку, сообщает ITHome. Sony PS4 была представлена на PlayStation Meeting в феврале 2013 года. В продаже она появилась только в ноябре, то есть прошло девять месяцев.

С Sony PS5 будет примерно такая же ситуация.

Особенности PlayStation 5

Новая консоль получит обратную совместимость с приставками прошлых поколений и контроллерами DualShock. Консоль также получит пока не представленный контроллер DualShock 5, который должен дебютировать вместе с PlayStation 5.

Беспроводные наушники LG Tone Free HBS-FL7: характеристики и цена

К слову, недавно популярный инсайдер опубликовал изображение PlayStation 5, сформированное на основе утечек. Интересно, что внешне рендер напоминает Xbox. Поэтому потребительский вариант PS 5, вероятно, будет иметь совсем другой вид, чем девкит, фото которого ранее появились в сети.

Цена

Сейчас официальная цена PS 5 неизвестна, впрочем, следует ожидать того, что будет стоить новая консоль в районе 500 долларов. Ниже цена вряд ли будет, поскольку тогда она станет нерентабельной, а высокая цена может негативно повлиять на конкуренцию с Xbox Series X.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

PlayStation, Sony, Технологии, Техно, PlayStation 5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
03 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
04 В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии
05 Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
&quot;Особенные&quot;: актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
"Особенные": актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь