Apple возобновила продажи iPhone XS и iPhone XS Max

Что известно?
Apple начала продавать восстановленные (refurbished) версии устройств, правда, пока только в США. До нас смартфоны, скорее всего, тоже доберутся, но чуть позже.
За iPhone XS на 64 ГБ просят $700, а за модификацию на 256 ГБ — $830. Топовую версию на 512 ГБ продают за $1000. iPhone XS Max с такими же вариантами памяти стоит $800, $930 и $1100 соответственно.
Если сравнивать с оригинальными ценниками устройств (после их выхода в 2018 году), то экономия составляет $300-350. Компании Apple уверяет, что внешне смартфоны не отличить. Восстановленные iPhone тщательно проверяют, тестируют и переупаковывают в новую белую коробку. Также производитель меняет в аппаратах корпус и батарею.