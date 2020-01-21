Apple возобновила продажи iPhone XS и iPhone XS Max

Новости технологии:После выхода iPhone 11, Apple сняла с продажи iPhone XS и iPhone XS Max, но сейчас смартфоны снова вернулись на прилавки магазинов.

Что известно?

Apple начала продавать восстановленные (refurbished) версии устройств, правда, пока только в США. До нас смартфоны, скорее всего, тоже доберутся, но чуть позже.

За iPhone XS на 64 ГБ просят $700, а за модификацию на 256 ГБ — $830. Топовую версию на 512 ГБ продают за $1000. iPhone XS Max с такими же вариантами памяти стоит $800, $930 и $1100 соответственно.

Если сравнивать с оригинальными ценниками устройств (после их выхода в 2018 году), то экономия составляет $300-350. Компании Apple уверяет, что внешне смартфоны не отличить. Восстановленные iPhone тщательно проверяют, тестируют и переупаковывают в новую белую коробку. Также производитель меняет в аппаратах корпус и батарею.