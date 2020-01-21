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Организация SD Card Association (SDA) празднует свое 20-летие

Организация SD Card Association (SDA) празднует свое 20-летие
20:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Она была создана в январе 2000 года, чтобы разработать и принять стандарт карт памяти Secure Digital (SD), который в последующие годы постоянно развивался.

Сейчас карты SD нескольких поколений являются наиболее распространенными сменными носителями на базе флэш-памяти.

Двадцать лет назад рынок карт памяти был заметно фрагментирован, что препятствовало взаимозаменяемости носителей и переносе данных.

История и особенности SD карт

Учредителями SDA были компании Matsushita (теперь это Panasonic), SanDisk (теперь принадлежит Western Digital) и корпорация Toshiba (ее подразделение, выпускающее флэш-память, стал отдельной компанией Kioxia).

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В течение 20 лет было создано 15 основных физико-механических спецификаций и десятки сопутствующих документов. Разработаны спецификации миниатюрного форм-фактора microSD. Максимальный объем карт постоянно увеличивался.

Кстати, в спецификации SDUC емкость данных достигает 128 ТВ, а в продаже доступны карты SDXC объемом 1 ТБ. Для сравнения: первая карта SD, выпущенная в 2000 году, имела объем всего 8 МБ. Скорость карт за это время выросла почти в 100 раз: с 12 МБ/с до 985 МБ/с при новой спецификации SD Express. Сейчас количество членов SDA превысило 1700 человек.

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Карта, Память, Технологии, SD Card Association, SDUC, SDA.
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