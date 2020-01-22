Представлен новый квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций

Новости технологии:Квадрокоптер-разведчик "Берегиня" - изобретение 23-летнего конструктора Укроборонпрома.

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", представил потенциальным заказчикам собственную разработку - квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций. Об этом сообщает прес-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода Максим Шеремет, аспирант специальности "авионика" КПИ им. Сикорского", - говорится в сообщении.

"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.

Как отмечается, время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.

Квадрокоптер оснащен двумя камерами (цифровая и аналоговая). Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

"Берегиня", в отличие от квадрокоптер для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от (обнаружения) специализированным оборудованием.

"Меридиан" получил запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера в марте прошлого года. В результате Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований и завод "Меридиан" начал производство. А в октябре состоялись первые испытания квадрокоптера "Берегиня". Таким образом, от разработки до демонстрационного полета прошло более полугода, отмечает пресс-служба.