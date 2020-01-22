Умные часы Xiaomi Watch Color получили новую полезную функцию

Смарт-часы Xiaomi Watch Color, которые представили в начале года, получили новую версию прошивки, которая расширила функциональность девайса.
Что известно о новой функции
Речь идет о возможности регулировки яркости экрана с помощью простого поворота запястья.
Такая возможность будет особенно полезна при круглосуточном использовании гаджета: в ночное время слишком яркая подсветка будет слепить пользователя, а днем ее часто приходится выкручивать на максимум. В меню системных настроек часов уже появился специальный пункт, благодаря которому можно откалибровать чувствительность жестов для изменения интенсивности подсветки.
Другие улучшения
Разработчики также отмечают, что в версии прошивки 1.2.220 оптимизировали работу службы напоминаний, таймера, мониторинга сна, будильника, трекинга физической активности и процедуру привязки устройства к платежной системе AliPay.
Что известно о часах
Xiaomi Watch Color оснащены 1,39-дюймовым дисплеем с разрешением 454х454 пикселей, аккумулятор 430 мач, NFC-датчиком и способны проработать до 22 дней в режиме ожидания. Новинка появилась на рынке 3 января 2020 года. Стоимость аксессуара составляет 115 долларов (ориентировочно 2 800 гривен по курсу по состоянию на 22 января 2020 года).