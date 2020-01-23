Samsung придумала новый способ, как сделать смартфоны безрамочными

Новости технологии:Это своеобразный аналог каплевидного выреза, но с большими размерами и не по центру экрана.

Технология подэкранных камер пока не доведена до совершенства и не готова к массовому использованию. Поэтому производителям приходится придумывать все новые и новые способы, как сделать смартфоны действительно безрамочными. Недавно Samsung представила еще одно свое решение.

Что известно о патенте

В патенте Samsung описывается дизайн смартфона с двойной фронтальной камерой, расположенной в небольшом изгибе верхней рамки.

Что-то подобное компания уже применила в Galaxy Fold, где фронталки и другие датчики расположены в углу дисплея.

Реализация разработки

Пока не ясно, планирует ли Samsung использовать запатентованный дизайн, так как пока все ее новые смартфоны оснащаются дисплеями с небольшим круглым отверстием по центру, как в Samsung Galaxy Note10 Lite и Galaxy Note S10 Lite.