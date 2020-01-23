Новости технологии:Хорошая новость заключается в том, что воспользоваться темным режимом теперь могут все без исключения, тогда как до недавнего времени функция имела ограничения.

Мессенджер WhatsApp наконец получил долгожданный "темный режим", однако только для пользователей операционной системы Android.

Об этом сообщает портал The Next Web.

"WhatsApp наконец получил "темный режим" на телефонах, однако только для пользователей Android", - говорится в сообщении.

По данным портала, пользователям iPhone с операционной системой iOS нужно будет еще немного подождать.

Отмечается, что функция "темного режима" сейчас только доступна бета-версия приложения самого мессенджера.

Ранее, в конце декабря, стало известно, что WhatsApp вскоре получит долгожданную функцию "темный режим".

Как сообщалось, в конце ноября социальная сеть Facebook сделала доступным "темный режим" для некоторых пользователей приложения с операционной системой Android.