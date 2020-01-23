Для тех, кто не любит "лопаты": стильный смартфон мини K-Touch

Новости технологии:Android-смартфон K-Touch с 3.5-дюймовым экраном для тех, кто ненавидит "лопаты".

Что известно

Речь идёт уже об Android-смартфоне K-Touch с 3.5-дюймовым OLED-экраном 18:9 и следующими габаритами: 100×43×9.5 мм. Под капотом устройства установлен процессор MediaTek MTK6580. Это четырёхъядерное решение с графическим ускорителем Mali-400MP.

В смартфоне установлено 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ (можно расширить картой памяти) и аккумулятор на 1000 мАч. Он, кстати, заряжается через порт USB-C. Поставляется аппарат с ОС Android 8.1 Oreo на борту, русским языком и уже встроенным приложением Google Play. Есть поддержка двух SIM и разъём для наушников.

Цена

Смартфон продают в шести расцветках с ценником в 72 доллара США.