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В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции

В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции
09:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Пользователи смогут ею воспользоваться, если почувствуют опасность во время свидания в реальной жизни.

Для безопасности пользователей разработчики онлайн-приложения Tinder анонсировали внедрение "кнопки тревоги" для вызова полиции. 

23 января компания-владелец приложения Tinder Match Group объявила о партнерском сотрудничестве с приложением Noonlight. Оно отслеживает местонахождение пользователей и информирует экстренные службы в случае активации угрозы их безопасности. Об этом пишет онлайн-издание BuzzFeed.

С 28 января пользователи Tinder смогут добавить информацию о своих свидание в приложениях Noonlight, в том числе предоставить доступ к службам геолокации. При нажатии кнопки тревоги пользователям предложат ввести код. Если он этого не сделает, диспетчер сначала направит ему сообщение, а затем позвонит.

Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, к нему направят полицию. В Tinder сообщают, что у тех, кто выберет возможность "использовать кнопку тревоги", в аккаунте может появиться соответствующая отметка.

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Представительница Noonlight отметила, что все данные, которые пользователи предоставят приложению, не будут распространяться, а будут использоваться для предоставления немедленной помощи в случае возникновения опасности.

Пользователи смогут сами по желанию включать или выключать свое месторасположение. Новая функция будет бесплатной для всех пользователей, однако заработает только в США. Пока неизвестно, станет ли она доступна в других странах.

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Все по теме:

Полиция, Технологии, Техно, tinder.
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