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Motorola Razr 2019: дата выхода легендарного смартфона

Motorola Razr 2019: дата выхода легендарного смартфона
11:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Ожидается и появление гаджета в рознице, хоть и в ограниченных количествах.

Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года. Однако в последний момент было объявлено о переносе запуска на 2020 год. Тогда считалось, что смартфон выйдет в первом квартале.

Дата старта продаж и цена

В ходе Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе Лю Цзюнь, исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент подразделения Lenovo в Китае, заявил, что смартфон Motorola Razr появится на китайском рынке во втором квартале этого года. Он также подтвердил, что новинка будет иметь поддержку сетей пятого поколения, сообщает Igeekphone.

Позже в сети появилось официальное заявление компании, в котором указаны точные даты релиза. По заявлению компании, пользователи из США смогут оформить предварительный заказ на гибкий смартфон уже 26 января. А 6 февраля новинка поступит в продажу на официальном сайте компании и в интернет-магазинах партнеров вендора по цене 1499 долларов (около 36 800 по курсу на 24 января 2020 года).

Сообщается и о возможности заказа аппарата в Великобритании на старте поставок.

Особенности смартфона

Motorola Razr оснащена основным дисплеем Flex View p-OLED диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142x876 пикселей. У внешнего дисплея диагональ 2,7 дюйма. Аккумулятор характеризуется емкостью около 2 510 мАч, дактилоскопический датчик расположен в нижней части смартфона.

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Смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Motorola Razr оснащен разъемом USB-C и поддержкой 15-ваттной зарядки. Гаджет получит две камеры на 16 и 5 Мп.

Цена

Новую версию Motorola RAZR оценили в 1 499 долларов (37 500 гривен).

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Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, Motorola Razr 2019.
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