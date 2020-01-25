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Nike выпустила "умные" кроссовки с автоматической шнуровкой

Nike выпустила "умные" кроссовки с автоматической шнуровкой
14:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Оригинальные смарт-кроссовки разработала компания Nike. Эта баскетбольная обувь получила название Adapt BB 2.0.

Кроссовки оснащены функциями автоматической шнуровки и электронной адаптации под форму ноги владельца. Как передает geek.com, Adapt BB 2.0 также может синхронизироваться со смартфоном с помощью Bluetooth.

Детали

Через специальное приложение можно регулировать посадку обуви для каждой ноги. Что касается самих кроссовок, то они оснащены регулируемыми стяжками с электронными приводами, благодаря чему возможно точное регулирование силы обхвата ступни.

В передней части кроссовок размещена специальная прокладка, которая обеспечивает лучшую амортизацию при ударах. Пока непонятно, как будет происходить подзарядка, вероятно, процесс может происходить с помощью беспроводной станции.

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Цена

Кроссовки Nike Adapt 2.0 поступят в продажу 16 февраля. Точная цена пока не объявлена. Первая версия Nike Adapt была оценена в 350 долларов (9500 гривен), поэтому можно предположить, что новая модель будет стоить примерно так же.

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Технологии, Кроссовки, Новинки, Nike, Nike Adapt BB 2.0, Nike Adapt BB.
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