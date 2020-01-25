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Китайский гигант Alibaba работает над разработкой уникального гибкого смартфона

Китайский гигант Alibaba работает над разработкой уникального гибкого смартфона
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Это очень необычный смартфон, который, по замыслу разработчиков, должен складываться в три слоя.

Концептуальные изображения новинок уже обнародованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Об этом передает издание LetsGoDigital.

Детали

Это будет смартфон-раскладушка с вытянутым по вертикали экраном. При этом устройство должно складываться в двух линиях сгиба, то есть он будет складываться в три слоя.

При этом основной гибкий экран оказывается внутри корпуса, который защищающего его от повреждений. На тыльной части будет размещен вспомогательный внешний дисплей. Он будет занимать треть от всего корпуса. Когда смартфон сложен, этот экран оказывается спереди, что позволяет видеть сообщения и различную полезную информацию.

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На данный момент информации о будущей новинке немного. В частности, неизвестно, дойдет ли такая технология до обычного пользователя. Поэтому и о цене ничего не известно.

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Гаджеты, Смартфон, Смартфоны, Технологии, Техно, Alibaba.
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