Новинка Samsung Galaxy Fold 2: стали известны подробности

Раньше мы писали о том, что в этом году Samsung должна выпустить сразу три новые модели складных смартфонов. Одна из них — Samsung Galaxy Fold 2, второе поколение Galaxy Fold.
Чего ждать
Некоторые характеристики смартфона сообщил шеф-редактор XDA Developer Макс Вайнбах (Max Weinbach). По его словам, наследник Galaxy Fold получит топовый процессор Snapdragon 865 и поддержку сетей пятого поколения.
Диагональ большого экрана — 8 дюймов. От повреждений он будет защищен сверхтонким стеклом. А камера получит 108-мегапиксельный сенсор производства Samsung.
И еще один приятный бонус — поддержка стилуса S Pen, как у линейки Galaxy Note.
По информации Макса, Samsung Galaxy Fold 2 должны представить во втором квартале этого года.