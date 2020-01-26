Новинка Samsung Galaxy Fold 2: стали известны подробности

Новости технологии:Galaxy Fold 2: что ожидать от новинки Samsung.

Раньше мы писали о том, что в этом году Samsung должна выпустить сразу три новые модели складных смартфонов. Одна из них — Samsung Galaxy Fold 2, второе поколение Galaxy Fold.

Чего ждать

Некоторые характеристики смартфона сообщил шеф-редактор XDA Developer Макс Вайнбах (Max Weinbach). По его словам, наследник Galaxy Fold получит топовый процессор Snapdragon 865 и поддержку сетей пятого поколения.

Диагональ большого экрана — 8 дюймов. От повреждений он будет защищен сверхтонким стеклом. А камера получит 108-мегапиксельный сенсор производства Samsung.

И еще один приятный бонус — поддержка стилуса S Pen, как у линейки Galaxy Note.

По информации Макса, Samsung Galaxy Fold 2 должны представить во втором квартале этого года.