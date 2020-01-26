Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Кулеба: Правительство будет бороться за энергоинтеграцию Украины с ЕС
Кулеба: Правительство будет бороться за энергоинтеграцию Украины с ЕС
Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек
Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек
Редкач - Гарсия: онлайн-трансляция боя
Редкач - Гарсия: онлайн-трансляция боя
Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики
Рецепт дня: вкуснейшие мясные рулетики

Новинка Samsung Galaxy Fold 2: стали известны подробности

Новинка Samsung Galaxy Fold 2: стали известны подробности
05:10 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Galaxy Fold 2: что ожидать от новинки Samsung.

Раньше мы писали о том, что в этом году Samsung должна выпустить сразу три новые модели складных смартфонов. Одна из них — Samsung Galaxy Fold 2, второе поколение Galaxy Fold.

Чего ждать

Некоторые характеристики смартфона сообщил шеф-редактор XDA Developer Макс Вайнбах (Max Weinbach). По его словам, наследник Galaxy Fold получит топовый процессор Snapdragon 865 и поддержку сетей пятого поколения.

Диагональ большого экрана — 8 дюймов. От повреждений он будет защищен сверхтонким стеклом. А камера получит 108-мегапиксельный сенсор производства Samsung.

И еще один приятный бонус — поддержка стилуса S Pen, как у линейки Galaxy Note.

По информации Макса, Samsung Galaxy Fold 2 должны представить во втором квартале этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Samsung Galaxy Fold 2, Макс Вайнбах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Авиакатастрофа МАУ: почему Иран не закрыл воздушное пространство
04 Сенцов: Ни ближайшей весной, ни летом, ни осенью нам Донбасс Путин не вернет
05 Тяга к сладкому: о чем может говорить сильное желание десерта после еды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек
Самолет Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X совершил первый полет
Эрдоган посетил похороны жертв землетрясения
Эрдоган посетил похороны жертв землетрясения
LG планирует отказаться от флагманской серии смартфонов G
LG планирует отказаться от флагманской серии смартфонов G
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь