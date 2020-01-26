Xiaomi представила новые беспроводные наушники с необычным дизайном

Новости технологии:По традиции, компания представила новинку на фирменной краудфандинговий платформе Youpin.

Компания Xiaomi представила новые беспроводные наушники Line Friends TWS. Они получили оригинальный дизайн. Как пишет gizmochina.com, наушники изготовлены в необычной стилистике и имеют доступную цену.

Фишки

Кейс Line Friends TWS стилизованный под персонажей популярной в Азии анимационной франшизы Line Friends. Оригинальный дизайн имеют и сами наушники – в таком же стиле, как кейс.

Девайс оснащен энергоэффективным модулем Bluetooth 5.0, заявленная автономность составляет до 3,5 часов непрерывного воспроизведения музыки. В режиме ожидания новинка способна проработать до 6 дней.

Xiaomi Line Friends поддерживают функцию автоматического включения, если их вынуть из кейса, и работают на расстоянии до 10 метров от источника. От воды и пыли здесь является защита по стандарту IP5X.

Цена

Наушники Line Friends можно купить на китайском рынке за 24 доллара (580 гривен).