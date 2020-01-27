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Ноутбук Lenovo YOGA S940: характеристики и цена

Ноутбук Lenovo YOGA S940: характеристики и цена
11:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости технологии:Мы решили рассказать вам о всех преимуществах этого устройства.

В своем ассортименте компания Lenovo имеет различные линейки ноутбуков на любой вкус пользователей. В частности, линейка YOGA примечательна своими характеристиками и невероятным дизайном. Именно о таком премиальном ультрабуке и пойдет речь далее.

Дизайн

Начнем, наверное, с дизайна. Новинка выполнена из алюминия и имеет матовый серый цвет. Отметим, такой материал, по нашему мнению, довольно практичен, ведь на нем не остаются отпечатки и царапины будут менее заметными.

Вес устройства – 1,2 килограмма, а толщина всего 12,2 миллиметра. Он очень легкий и его удобно носить с собой. Если вы любите работать за пределами офиса, или же хотите выбрать ноутбук, который всегда может быть под рукой, тогда YOGA S940 незаменимый помощник.

Дисплей

Одна из главных особенностей YOGA S940 – загнутый по краям дисплей. К слову, это первый в мире ноутбук, в котором применили подобную технологию. Благодаря такому решению, кажется, что у устройства абсолютно нет рамок, хотя они и без того очень незначительные.

Диагональ дисплея YOGA S940 составляет 14 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080). Он выполнен по технологии IPS, имеет глянцевое покрытие.

Если говорить об общем впечатлении от использования дисплея, то оно очень приятное. Цвета остаются яркими и насыщенными и не слишком раздражают глаз.

Характеристики

YOGA S940 получил 4-ядерный процессор Intel Core i5-8265U (1,6 – 3,9 Ггц), 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Среди доступных разъемов:

1 порт USB 3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps)

2 порта USB 3.1 Type C (Thunderbolt 3 up to 40Gbps)

3,5-миллиметровый аудиоразъем под наушники.

Поэтому, если вы активно используете флеш-накопители или отдаете предпочтение проводному подключению к интернету или часто подключаете проектор, то придется обзавестись специальным переходником.

Еще одна интересная особенность YOGA S940 – стереодинамики. Звучат они действительно хорошо: приятно слушать музыку или просматривать видео и фильмы.

Аккумулятор здесь имеет емкость 52 Вт⋅ч, что обеспечивает до 15 часов работы ноутбука. При умеренном использовании и нагрузке он может обеспечить даже большее время автономной работы. При высоких нагрузках ноутбук разряжается быстрее, однако эта разница во времени работы не критична. К тому же, во время высокопроизводительных задач устройство нагревается.

Уникальные функции

Кроме производительного железа YOGA S940 получил несколько очень полезных функций. Компания Lenovo неоднократно подчеркивала, что особенно уважает безопасность пользователей и всевозможными способами пытается обеспечить ее. В своих нооутбуках вендор уже давно использует сканер отпечатков пальцев, а этот устройство получило еще и функцию сканирования лица.

Ноутбук Lenovo Yoga S940 использует искусственный интеллект для прогнозирования ваших потребностей. Это означает, что пользователь сможет перенести содержимое с экрана ноутбука на подключенные мониторы одним взглядом благодаря программному обеспечению Glance, которое способно отслеживать движение глаз. Когда владелец отходит от Yoga S940, дисплей автоматически гаснет, защищая как конфиденциальность, так и работу.

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Еще одна полезная функция – размытие заднего фона во время видеозвонков благодаря технологии BackBlur. Отныне любой беспорядок в вашей комнате останется только вашим.

Цена в Украине

Учитывая премиальные характеристики, функции и дизайн новинка получила не слишком бюджетный ценник. На официальном сайте Lenovo ультрабук Yoga S940 можно купить за 45 999 гривен.

Выводы

Yoga S940 представляет своеобразную альтернативу популярным MacBook Air, но на Windows 10. Уникальный дизайн дисплея и стереодинамики позволяют полностью погрузиться в картинку на экране. Бесшумный процессор, никогда не будет мешать вам своим гулом. Ноутбуком приятно пользоваться в любом месте, а не только дома. К тому же, его всегда удобно носить с собой, ведь он тонкий и легкий.

Словом, у нас Yoga S940 оставил лишь приятные впечатления после пользования.

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Ноутбуки, Технологии, Lenovo, Техно, Ноутбук Lenovo YOGA S940, Lenovo YOGA S940.
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