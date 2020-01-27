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Представлена видеоинструкция по уходу за гибким смартфоном Motorola RAZR (2019)

Представлена видеоинструкция по уходу за гибким смартфоном Motorola RAZR (2019)
12:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Компания Motorola опубликовала видеоурок по правильному уходу за "лягушкой" RAZR (2019).

Гибкие смартфоны появились на рынке сравнительно недавно, поэтому производителям приходится выпускать специальные инструкции по эксплуатации таких гаджетов. 

О чем видео

В опубликованном видео, которое посвящено "правильному уходу" за смартфоном, компания отметила, что неровности и выступы на линии сгиба – нормальное явление для складывающегося экрана.

По заявлению производителя, это всего лишь особенность технологии: особый механизм шарнира существенно повышает надежность всей конструкции. 

Инструкция также содержит несколько простых правил по уходу за гаджетом. Так, пользователю рекомендуется:

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  • избегать контактов устройства с твердыми предметами;

  • протирать экран сухой тканью в случае попадания на него влаги;

  • класть устройство в карман только в согнутом состоянии;

  • не использовать дополнительных защитных пленок.

Что известно о смартфоне

Новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 1 499 долларов (ориентировочно 36 500 гривен по курсу по состоянию на 27 января 2020 года). Заметим, смартфон с 6,21-дюймовым экраном и вспомогательным внешним дисплеем диагональю 2,7 дюйма получил процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и аккумулятор емкостью 2 510 мАч.

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Все по теме:

Смартфон, Технология, Motorola RAZR, Техно, Гибкий смартфон, видеоурок, Motorola Razr 2019.
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