Представлена видеоинструкция по уходу за гибким смартфоном Motorola RAZR (2019)

Гибкие смартфоны появились на рынке сравнительно недавно, поэтому производителям приходится выпускать специальные инструкции по эксплуатации таких гаджетов.
О чем видео
В опубликованном видео, которое посвящено "правильному уходу" за смартфоном, компания отметила, что неровности и выступы на линии сгиба – нормальное явление для складывающегося экрана.
По заявлению производителя, это всего лишь особенность технологии: особый механизм шарнира существенно повышает надежность всей конструкции.
Инструкция также содержит несколько простых правил по уходу за гаджетом. Так, пользователю рекомендуется:
избегать контактов устройства с твердыми предметами;
протирать экран сухой тканью в случае попадания на него влаги;
класть устройство в карман только в согнутом состоянии;
не использовать дополнительных защитных пленок.
Что известно о смартфоне
Новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 1 499 долларов (ориентировочно 36 500 гривен по курсу по состоянию на 27 января 2020 года). Заметим, смартфон с 6,21-дюймовым экраном и вспомогательным внешним дисплеем диагональю 2,7 дюйма получил процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и аккумулятор емкостью 2 510 мАч.