Из одного листа: Apple получила патент на новый Mac

Новости технологии:Компания Apple запатентовала новый Mac с корпусом из листа гнутого стекла.

Главная особенность нового настольного компьютера от Apple заключается в том, что весь его корпус изготовлен из единого куска стекла, загнутого снизу. В этой части расположены клавиатура и тачпад, которые плавно переходят в экран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Вертикальный элемент в задней части компьютера выполняет роль и подставки, и корпуса, внутри которого будет размещено все необходимое для работы Mac оборудование.

В патентной заявке уточняется, что настольный компьютер будет оснащен системой регулировки угла экрана. Кроме того, его можно будет закрыть, как ноутбук — в этом случае он перейдет в режим сна. Как именно будет реализована эта функция, не сообщается.

Когда новый Mac может появится в продаже, в патенте не уточняется. Возможно, этого не произойдет вовсе, отмечает Engadget.