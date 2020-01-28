Apple готовится к выпуску iPhone 12 mini: подробности о новом смартфоне (Видео)

Новости технологии:В течение нескольких последних лет компания Apple анонсировала две или три модели смартфонов ежегодно.

По данным инсайдеров, в 2020 году "яблочная" корпорация может представить рекордное количество новинок – кроме преемника iPhone SE, представят три базовые версии iPhone 12 и более компактную версию – iPhone 12 mini.

Что известно о новых смартфонах Apple

Ожидается, что iPhone SE 2 (по данным других инсайдеров, iPhone 9) анонсируют в марте 2020 года. А в сентябре корпорация представит обновленную линейку iPhone 12, включая уменьшенную версию смартфонов, название которой пока не подтверждено.

5,4-дюймовый смартфон будет отличаться от "бюджетного" гаджета – функционально и внешне он будет больше похож на iPhone 12, чем на iPhone 8. В продажу также поступят 6,1-дюймовый базовый iPhone, 6,1-дюймовый iPhone Pro и 6,7-дюймовый iPhone Pro Max.

Как будет выглядеть iPhone 12 Pro (видео инсайдеров) – смотрите ролик

Хотя iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут оснащены дисплеями одинаковой диагональю, они будут отличаться конфигурацией основной камеры – два и три сенсора соответственно. Модель Pro Max также получит модуль с тремя датчиками (вероятно, третий модуль будет оснащен телеобъективом). Все четыре новинки получат экраны с частотой обновления 120 Гц и 5G-модемы.

Достоверность утечки

Стоит отметить, что данная информация не подтверждена производителем. Частично оценить достоверность утечки можно будет после анонса "бюджетного" iPhone этой весной.