Huawei Y6s теперь в Украине: характеристики и цена смартфона

Новости технологии:Компания Huawei представила в Украине новый бюджетный смартфон Huawei Y6s. Он обеспечивает хорошую производительность и при этом имеет доступную цену.

Характеристики

Huawei Y6s оснащен 8-ядерным процессором в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 32 ГБ, при этом здесь есть слот для карты памяти до 512 ГБ.

Смартфон работает на базе интерфейса EMUI 9.1. Кстати, Huawei Y6s очищает системный кэш в фоновом режиме. Когда в хранилище остается меньше 30% свободного места, система напоминает об удалении ненужных файлов для оптимизации работы.

Дизайн. Huawei Y6s оснащен 6,09-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 1560x720. Фронтальную камеру разместили в специальном вырезе вверху экрана. Соотношение экрана к корпусу составляет примерно 90%. Сканер отпечатков пальцев можно найти на задней панели.

Кстати, Y6s поддерживает функцию Eye Comfort, чтобы уберечь глаза пользователя от переутомления. На выбор пользователя два цвета корпуса: Starry Black (черный) и Orchid Blue (синий).

Камери. Основная камера одинарная – с разрешением 13 Мп (f/1.8). Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп ( f/2.0).

Звучание. Несмотря на компактные размеры, Huawei Y6s воспроизводит мощный качественный звук. Технология Huawei SuperSound повышает максимальную громкость динамика Huawei Y6s на 6 дБ и удваивает уровень звукового давления.

Даже при высокой громкости качество звучания не ухудшается. Кроме того, Huawei Y6s имеет встроенную антенну для прослушивания FM-радио без использования наушников и поддерживает технологию Histen 5.0, которая улучшает качество звучания.

Емкость аккумулятора Huawei Y6s 3020 мА/ч. Производитель заявляет, что этого хватит до 14 часов активного времяпровождения в соцсетях и до 16 часов воспроизведения видео.

Цена

Huawei Y6s доступен во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная розничная стоимость новинки — 3 888 гривен.