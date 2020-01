Huawei Y9 2019 получит обновление Android 10 с оболочкой EMUI 10

Что известно

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт Huawei, хотя ранее производитель говорил, что из-за аппаратных ограничений прошивку на смартфон ждать не стоит. Почему в компании передумали - неизвестно.

Можно предположить, что на Huawei повлияли более 1600 недовольных владельцев устройства, которые подписали петицию, чтобы их смартфоны обновили до EMUI 10.

Thank you for your message. The Huawei Y9 2019 will recieve the EMUI 10 update.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) January 23, 2020