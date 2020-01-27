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Huawei Y9 2019 получит обновление Android 10 с оболочкой EMUI 10

Huawei Y9 2019 получит обновление Android 10 с оболочкой EMUI 10
21:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Бюджетник Huawei Y9 2019 всё-таки обновят.

Что известно

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт Huawei, хотя ранее производитель говорил, что из-за аппаратных ограничений прошивку на смартфон ждать не стоит. Почему в компании передумали - неизвестно.

Можно предположить, что на Huawei повлияли более 1600 недовольных владельцев устройства, которые подписали петицию, чтобы их смартфоны обновили до EMUI 10.

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Чего ждать

Напомним, с оболочкой EMUI 10 Huawei Y9 2019 получит новый интерфейс, обновлённую анимацию, тёмную тему для системы и приложений и многое другое.

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Все по теме:

Huawei, Обновление, EMUI 10, Android 10, Huawei Y9 2019.
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