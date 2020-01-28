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Xiaomi представила "умную" лампу с функцией защиты от бактерий (Видео)

Xiaomi представила "умную" лампу с функцией защиты от бактерий (Видео)
22:19 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт — лампа Five Smart Sterilization.

Защита от вирусных заболеваний

Лампа Five Smart Sterilization имеет H-образную форму трубки и размеры 240 x 120 x 120 мм. В центре находится бактериоцидная УФ-лампа Philips с номинальной мощностью 35 Вт и содержанием ртути 1/10 от её количества в обычном ртутном термометре. Кнопка включения расположена в нижней части устройства.

Устройство использует стандартное напряжение 220 В, а радиус свечения составляет 20-30 метров. Лампа оснащена датчиками движения, поэтому выключается, когда рядом находятся люди. Производитель утверждает, что гаджет убивает до 99,99% бактерий.

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Five Smart Sterilization Lamp можно управлять с помощью приложения MiJia и умного голосового помощника XiaoAI. В приложении также можно менять настройки и смотреть разные данные, такие как эффективность работы лампы. Стоимость устройства — $21.

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Бактерии, Гаджеты, Технологии, Новинки, Лампа, Xiaomi, "Умная" лампа, LAMP, Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp, Five Smart Sterilization.
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