Xiaomi представила "умную" лампу с функцией защиты от бактерий (Видео)

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт — лампа Five Smart Sterilization.

Защита от вирусных заболеваний

Лампа Five Smart Sterilization имеет H-образную форму трубки и размеры 240 x 120 x 120 мм. В центре находится бактериоцидная УФ-лампа Philips с номинальной мощностью 35 Вт и содержанием ртути 1/10 от её количества в обычном ртутном термометре. Кнопка включения расположена в нижней части устройства.

Устройство использует стандартное напряжение 220 В, а радиус свечения составляет 20-30 метров. Лампа оснащена датчиками движения, поэтому выключается, когда рядом находятся люди. Производитель утверждает, что гаджет убивает до 99,99% бактерий.

Five Smart Sterilization Lamp можно управлять с помощью приложения MiJia и умного голосового помощника XiaoAI. В приложении также можно менять настройки и смотреть разные данные, такие как эффективность работы лампы. Стоимость устройства — $21.