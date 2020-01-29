"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира

Новости технологии:Михаил Федоров анонсировал запуск приложения 30 января.

Мобильное приложение "Дія" станет одним из лучших проектов цифровизации, убежден вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом в Facebook информирует Министерство цифровой трансформации.

"Минцифра и то, что мы делаем, – это стартап. Наша задача – в этом году показать, что мы реально можем что-то сделать, и об этом будут говорить в мире. Поверьте, когда заработает мобильное приложение "Дія", оно попадет в ТОПы среди таких проектов мира", – заявил Федоров.

"Уже с 30 января мобильное приложение “Дія” с цифровым удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства будет в свободном доступе для всех желающих. Украина - третья в Европе и десятая страна в мире, в которой есть электронные документы в смартфоне", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, 30 января Министерство цифровой трансформации представит приложение "Дія", которое будет объединять оцифрованные документы граждан.