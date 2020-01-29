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Среда, 29.01.2020
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"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира
"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира

"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира

"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии:Михаил Федоров анонсировал запуск приложения 30 января.

Мобильное приложение "Дія" станет одним из лучших проектов цифровизации, убежден вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом в Facebook информирует Министерство цифровой трансформации.

"Минцифра и то, что мы делаем, – это стартап. Наша задача – в этом году показать, что мы реально можем что-то сделать, и об этом будут говорить в мире. Поверьте, когда заработает мобильное приложение "Дія", оно попадет в ТОПы среди таких проектов мира", – заявил Федоров.

"Уже с 30 января мобильное приложение “Дія” с цифровым удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства будет в свободном доступе для всех желающих. Украина - третья в Европе и десятая страна в мире, в которой есть электронные документы в смартфоне", – подчеркнул министр.

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Как сообщалось, 30 января Министерство цифровой трансформации представит приложение "Дія", которое будет объединять оцифрованные документы граждан.

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Топ, Мобильные приложения, ДИЯ, Михаил Федоров, ТОП мобильных приложений мира.
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