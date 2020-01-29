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Выход гибкой раскладушки Motorola RAZR 2019 снова перенесли

Выход гибкой раскладушки Motorola RAZR 2019 снова перенесли
10:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:В конце 2019 года Motorola произвела определенный фурор в мире смартфонов, представив свою новую гибкую раскладушку Motorola RAZR 2019.

Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года. Однако в последний момент было объявлено о переносе запуска на 2020 год. Тогда считалось, что смартфон выйдет в первом квартале.

Дата старта продаж и цена

В ходе Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе Лю Цзюнь, исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент подразделения Lenovo в Китае, заявил, что смартфон Motorola Razr появится на китайском рынке во втором квартале этого года. Он также подтвердил, что новинка будет иметь поддержку сетей пятого поколения, сообщает Igeekphone.

Позже в сети появилось официальное заявление компании, в котором указаны точные даты релиза. По заявлению компании, пользователи из США смогут оформить предварительный заказ на гибкий смартфон уже 26 января. А 6 февраля новинка поступит в продажу на официальном сайте компании и в интернет-магазинах партнеров вендора по цене 1499 долларов (около 36 800 по курсу на 24 января 2020 года).

Ожидается и появление гаджета в рознице, хоть и в ограниченных количествах. Сообщается и о возможности заказа аппарата в Великобритании на старте поставок.

Однако, всего через неделю после объявления даты начала продаж гибкой раскладушки RAZR (2019) компания Motorola в очередной раз перенесла розничный дебют смартфона.

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Заметим, что в декабре прошлого года производитель отложил релиз из-за "повышенного спроса" на новинку – первые поставки были запланированы на 6 февраля 2020 года. Согласно новому расписанию продажи стартуют только 18 февраля. На этот раз компания не сообщила, по какой причине дата розничного дебюта новинки снова откладывается.

Особенности смартфона

Motorola Razr оснащена основным дисплеем Flex View p-OLED диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142x876 пикселей. У внешнего дисплея диагональ 2,7 дюйма. Аккумулятор характеризуется емкостью около 2 510 мАч, дактилоскопический датчик расположен в нижней части смартфона.

Смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Motorola Razr оснащен разъемом USB-C и поддержкой 15-ваттной зарядки. Гаджет получит две камеры на 16 и 5 Мп.

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Смартфоны, Технологии, Motorola, Телефоны, Техно, Гибкий смартфон, Motorola Razr 2019.
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