Социальная сеть Facebook разрешила пользователям скрывать приватную информацию

Новости технологии:Информация при этом не удаляется совсем — ее "отключают" от аккаунта, но она остается на серверах Facebook.

Facebook включил всем пользователям инструмент, позволяющий отвязать от профиля данные, которые передаются в соцсеть от сторонних сайтов и сервисов.

Об этом сообщается в блоге компании.

Речь идет об активности вне соцсети (Off-Facebook Activity), например, об использовании учетной записи Facebook для авторизации.

Данные, которые передаются сторонним приложением или сайтом, социальная сеть использует для персонализации рекламы.

Ранее сообщалось, что компания Facebook Британии выплатит штраф в размере около $643 тысяч за нарушение конфиденциальности после скандала с частной английской компанией Cambridge Analytica.