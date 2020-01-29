Запуск телескопа James Webb снова перенесли

Новости технологии:Технические проблемы привели к существенной задержки строительства объекта.

После "замораживания" космической обсерватории Spitzer ее место должен был занять новый телескоп – James Webb. Однако, оказалось, что NASA не смогло обеспечить его своевременный запуск в космос: запуск перенесли на несколько месяцев, и это обойдется агентству в кругленькую сумму.

Запуск телескопа James Webb переносят не впервые

Сначала ожидалось, что обсерваторию запустят в марте 2021 года. В связи с рядом дополнительных расходов в октябре 2019 года провели анализ достоверности расходов миссии в соответствии с графиком, сообщает The Verge.

По данным аналитиков, вероятность того, что обсерватория будет готова к назначенному ранее сроку, не превышает 12%. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию нового флагманского телескопа NASA теперь перенесли на июль 2021 года.

Однако представители правительства продолжают настаивать на соблюдении сроков. В мае NASA ожидает заключительная комиссия, которая примет решение о дате запуска космического аппарата.

Чем интересен James Webb

По завершении проекта James Webb станет самым мощным телескопом в истории человечества. Его гигантское зеркало диаметром 6,5 метра даст возможность рассмотреть самые далекие объекты вселенной, что позволит астрономам заглянуть в прошлое и понять, что происходило во Вселенной более 13 миллиардов лет назад.