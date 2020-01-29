Складной Samsung Galaxy ZFlip получит необычную фишку: все характеристики и цена смартфона (Фото)

Новости технологии:Сайт WinFuture опубликовал полные характеристики и официальные рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

Уже давно известно, что новинка будет выполнена в форм-факторе компактной "раскладушки".

Все что известно о Samsung Galaxy Z Flip

Смартфон получит гибкий дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2636×1080 пикселей и соотношением сторон 22:9 и встроенной селфи-камерой на 10 Мп с автофокусом. Экран устройства должен получить поддержку HDR10+ и ультратонкое защитное стекло.

На задней стороне Galaxy Z Flip разместится основная камера с двумя датчиками на 12 Мп каждый. Также новинку укомплектуют дополнительным мини-дисплеем Super AMOLED на 1,06 дюйма с разрешением 300×116 пикселей, который разместится на задней крышке.

Основой смартфона станет чип Qualcomm Snapdragon 855+ с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ. Будет и слот для карт памяти microSD, а вот поддержки 5G не планируется. Вместимость батареи ожидается на 3300 мАч с беспроводной зарядкой мощностью 9 Вт. Вес Galaxy Z Flip составит 183 грамма.

Раскладушка с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip со всех сторон! Внутри Snapdragon 855+, экран 6,7 дюймов закрыт супер-тонким гибким стеклом, а не пластиком, камеры 12+12 Мп, 8/256 памяти, 3300 мАч батарейка, цена в районе 1500 евро. pic.twitter.com/IpvGfyYT86 — (@biggeekru) January 28, 2020

Режим "ноутбука"

Шарнир новинки будет оснащен специальным фиксатором, который позволит зафиксировать угол сгиба на отметке 90 градусов. В качестве одного из сценариев использования такого режима сетевые информаторы называют запуск программы Google Duo для осуществления видеозвонков.

По данным авторитетного инсайдера Макса Вайнбаха, в Galaxy Z Flip будет две подобных "отметки" 90 градусов и 180 градусов.

Положение 90 градусов

В момент, когда одна половина устройства будет перпендикулярна другой, гаджет удобно использовать в режиме импровизированного штатива. При этом запущенные программы будут отображаться только в верхней – вертикальной части устройства.

Положение 180 градусов

При раскрытии на 180 градусов Galaxy Z Flip можно использовать как классическую раскладушку для осуществления телефонных звонков, набора текста и съемки. Для завершения разговора владельцу смартфона достаточно будет составить аппарат в "стартовое" положение.

Цена и дата выхода

Телефон поступит в продажу 14 февраля по цене около 1500 евро (40 817 гривен). Анонс состоится 11 февраля, в рамках презентации Samsung Unpacked 2020.