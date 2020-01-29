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Lenovo наделит свои ноутбуки ультратихим режимом: подробности

Lenovo наделит свои ноутбуки ультратихим режимом: подробности
21:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Lenovo является крупнейшим производителем персональных компьютеров в мире. Ежегодно она продает миллионы ноутбуков.

Чтобы удержать позиции, корпорация постоянно разрабатывает новые интересные решения, которые обеспечивают качественную работу устройств и комфорт для пользователей.

Как передает gizmochina.com, пока компания тестирует ряд новых функций для улучшения работы своих пользователей. Одной из таких функций является Ultra Quiet Mode (ультратихий режим).

Детали

Lenovo тестирует этот ультратихий режим на некоторых своих ноутбуках в Китае. Эту функцию можно будет активировать с помощью настроек BIOS.

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При включении вентилятор процессора перейдет в динамический режим, в котором он автоматически переключится на ультратихий режим, когда ноутбук не находится под высокими нагрузками. Если процессор потребует охлаждения, ноутбук вернется в обычный режим.

Правда когда функция Ultra Quiet Mode станет доступной для обычных пользователей – пока информации нет. Также неизвестно, влияет ли эта функция на ежедневную производительность устройства.

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Гаджеты, Ноутбук, Технологии, Lenovo, Ultra Quiet Mode, ультратихий режим.
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