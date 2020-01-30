Nokia 400 может быть первым устройством со специальной версией Android для кнопочных телефонов

Новости технологии:Несмотря на то, что многие убеждены, что кнопочные телефоны давно изжили себя, это не так.

HMD Global готовит телефон Nokia 400 4G: соответствующая информация появилась на сайте Wi-Fi Alliance. В роли операционной системы указана GAFP, которая может быть специальной версией Android для кнопочных устройств.

В сентябре 2019 года в сети появилось видео, демонстрирующее кнопочный телефон, дизайном похожий на Nokia, с необычной операционной системой с поддержкой "Google Ассистента". Тогда отмечалось, что это переработанная версия Android. В ролике в разделе About Phone телефона также упоминалась фраза Iron GAFP (сейчас полная версия записи удалена).

Что известно о GAFP

Телефон без сенсорного управления якобы под системой Android демонстрировался также в июле 2019 года.

Из всех известных данных можно сделать вывод о том, что Nokia работает над проектом телефона с новой версией ОС Android, созданной специально для кнопочных аппаратов. Что же касается расшифровки GAFP, специалисты считают, что за аббревиатурой скрывается Google Android for Feature Phones.