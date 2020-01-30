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Нас обманули: обещанные "технологии будущего", которые должны существовать уже сегодня

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Нас обманули: обещанные "технологии будущего", которые должны существовать уже сегодня
14:51 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии:20 технологий, которые нам обещали к настоящему времени, является четким доказательством того, что мы продвинулись не так далеко, как хотелось бы.

  • 1

    Технология щедро дала нам столько удовольствия в окружающем нас мире. Например, компьютер (или смартфон), которым вы пользуетесь сейчас, подключил вас к нашему сайту таким способом, который был бы невозможен, если бы не технологические достижения нашей эры высоких технологий.

    Хорошей новостью является то, что технологии не остановятся в ближайшее время, давая нам новые вещи, которые мы можем использовать для хорошей цели. Плохая новость заключается в том, что определенные технологии должны быть доступны уже сейчас, но это не так.

    Летающие машины.

    Автопроизводитель PAL-V недавно представил демонстрационный автомобиль стоимостью около 621 тыс. долларов. Предполагается, что эта машина летит, но, хорошо … Вы видели какие-нибудь летающие машины в последнее время? Мы уверены, что нет.

  • 2

    Устройства телепортации.

    Несмотря на то, что вам могут рассказать научно-популярные статьи, телепортация вряд ли произойдет когда-либо в обозримом будущем просто потому, что наша технология не может передавать атомы человека из одного места в другое.

  • 3

    Виртуальная реальность.

    В 1970-е годы в мире технологий возникла эйфория по поводу виртуальной реальности и всех ее гипотетических преимуществ на научном уровне. Эксперты тогда предсказывали, что VR станет величайшим технологическим достижением в первые десятилетия XXI века. Спустя полвека кажется, что единственная сфера, где VR действительно изменила мир, — это мир видеоигр.

  • 4

    Сфера Дайсона.

    Сторонники солнечной энергии знают, что только крошечная часть полной энергии Солнца попадает на Землю. Что если бы мы могли собрать всю солнечную энергию? Если бы это было возможно, мы могли бы использовать некоторую форму сферы Дайсона, которую иногда называют оболочкой Дайсона. Физик и астроном Фриман Дж. Дайсон впервые исследовал эту идею в качестве мысленного эксперимента в 1960 году. Дайсон представил систему сбора солнечной энергии размером с солнечную систему. Он представлял его не как источник энергии для нас, землян, а как технологию, которую неизбежно будут использовать другие развитые цивилизации в нашей галактике. Дайсон предположил, что поиск доказательств существования таких структур может привести к открытию передовых цивилизаций в других частях галактики. Однако шестьдесят лет спустя это остается теорией.

  • 5

    Путешествие во времени.

    Концепция путешествий во времени всегда поражала воображение как физиков, так и непрофессионалов. Однако тот факт, что путешествие во времени даже обсуждалось как "реалистичная" возможность "ближайшего будущего" (и каждый раз проваливалось), делает весь этот вопрос комичным. Таким образом, остается вопрос: возможно ли путешествие во времени?

  • 6

    Световой меч.

    Создание светового меча не новая идея, но она никогда не была успешной. Как фанаты Star Wars, мы хотели бы объяснить, почему создать световой меч не так просто. Очевидная проблема здесь в том, что у нас нет силовых полей. Хотя это может измениться в будущем, силовое поле должно быть способно содержать тепло от плазменной дуги, но потреблять очень мало энергии.

  • 7

    Сверхсветовое движение.

    Сверхсветовое движение, также известное как перемещение быстрее света, считается спекулятивным распространением информации быстрее скорости света. Несколько исследователей и экспертов утверждали, что люди смогут контролировать сверхсветовое движение и использовать его для путешествий в другие галактики. Ммм, мы не думаем, что это произойдет в этом столетии. Или следующем. Или следующем за следующим…

  • 8

    Клонирование людей.

    Оставляя этику в стороне, большинство экспертов сходятся во мнении, что наука не может применять современные технологии, используемые при клонировании коров или кошек, для клонирования людей. Таким образом, даже если бы в мире господствовала группа неэтичных лидеров, у нас все равно не было бы возможности клонировать людей.

  • 9

    Жизнь в космосе.

    Девиз 1970-х годов состоял в том, что луна и даже Марс станут нашими колониями рано или поздно. Печальная правда, однако, заключается в том, что мы не смогли даже посетить Луну снова с 1972 года.

  • 10

    Лекарство от рака.

    Еще в 1910 году американский президент Уильям Говард Тафт пообещал лекарство от рака. Он фактически сказал: "В течение пяти лет рак будет удален из списка смертельных заболеваний". Это было определенно желаемое за действительное, учитывая научно-технический прогресс его времени. Это заявление было фактически частью его политической кампании. Когда он сделал это заявление, он посещал лабораторию Буффало в Гратвике, ныне комплексный онкологический центр Розуэлл Парк. Спустя более столетия, разумно спросить, что так долго, верно?

  • 11

    Мгновенный перевод.

    Хотя DARPA, Globo, Unbabel, Google и другие компании борются за создание лучшего онлайн-переводчика, правда в том, что ни одна из них не приблизилась к тому, чтобы сделать это должным образом.

Новая технология сможет отслеживать состояние и поведение водителей за рулем

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