Google запускает новый режим для "Google Переводчика": как он будет работать

Новости технологии:Переводчик от Google точно не тот сервис, которому нужны постоянные обновления.

Конечно, повышение точности интерпретации языков или понимания контекста, от которого может напрямую зависеть перевод, ему точно не помешает. Другое дело интерфейсные новшества. Google решила расширить функциональные возможности "Переводчика", снабдив его новым режимом.

О каком "новом режиме" идет речь

По сути, это аналог функции Recorder, доступной пользователям Google Pixel 4. Собственно, он и занимается тем же, что и его прототип, – записывает аудио, преобразует его в текст, а затем переводит на выбранный пользователем язык, независимо от языка оригинала. Таким образом можно переводить не только отдельные слова или выражения, но и целые лекции, что будет особенно удобно иностранным студентам.

В отличие от классического режима работы "Google Переводчика", когда сервис может переводить текст автономно, новая функция требует обязательного подключения к интернету. Однако проверить ее работу пока невозможно, потому что распространение обновление еще не началось.

Как будет работать новый режим

Сначала "Google Переводчик" будет работать в режиме перевода аудио только на 15 языках. Переводчик может транскрипировать действительно длинные речевые конструкции с присущими им паузами и звуками-паразитами, не останавливаясь. Потому это требует как выделенных мощностей, так и постоянной поддержки разработчиков. Впрочем, как это было с классическим режимом, постепенно количество доступных языков будет расти.