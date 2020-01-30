Скачать
Четверг, 30.01.2020
Смертельный коронавирус: ВОЗ призывает все страны подготовится к противодействию инфекции
Смертельный коронавирус: ВОЗ призывает все страны подготовится к противодействию инфекции
МИД предостерегает украинцев от путешествия в Бразилию
МИД предостерегает украинцев от путешествия в Бразилию
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Канал NBC снимет сериал по мотивам книги Дэна Брауна
Канал NBC снимет сериал по мотивам книги Дэна Брауна

Apple планирует представить несколько интересных новинок

Apple планирует представить несколько интересных новинок
20:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Корпорация Apple решила порадовать своих фанатов многочисленными новинками.

Кроме целого ряда новых смартфонов Apple наконец представит беспроводное зарядное устройство и новые беспроводные наушники. По крайней мере в этом убеждает известный аналитик Мин-Чи Куо, передает The Verge.

Поэтому, по прогнозам, уже в марте Apple должна представить новую версию бюджетного iPhone SE 2. На сентябрьской презентации мы должны увидеть новую линейку флагманов iPhone 12. Кроме того, Apple должна выпустить ряд новых девайсов.

В частности, в 2020 году должны выпустить UWB-метки AirTags. Устройство использует сверхширокополосную связь (UWB) для поиска других устройств с поддержкой UWB. Сейчас эту технологию поддерживают смартфоны линейки iPhone 11.

Lenovo наделит свои ноутбуки ультратихим режимом: подробности

Еще одна долгожданная новинка – беспроводная зарядная станция. В сентябре 2017 года компания анонсировала AirPower, которая должна заряжать одновременно iPhone, Apple Watch и AirPods. Однако, на этапе производства эта технология оказалась не под силу Apple, поэтому впоследствии кампания заявила, что приостанавливает этот проект.

Новое зарядное устройство будет отличаться от AirPower более компактными размерами. Других подробностей Куо не называет. Кроме того, аналитик рассказал о новых "высококлассных наушниках", однако деталей о будущей новинке он не называет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Гаджеты, Технологии, Новинки, Беспроводные наушники, зарядный коврик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
03 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
04 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
05 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине без тепла могут остаться 18 населенных пунктов
В Украине без тепла могут остаться 18 населенных пунктов
День в ООС: на Донбассе ранили украинского военнослужащего
На Донбассе ранили украинского военнослужащего
Пристайко встретится с Помпео
Пристайко встретится с Помпео
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь