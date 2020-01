"Serious Sam 4: Planet Badass": в сети появилось видео с геймплеем

Croteam продолжает работать над Serious Sam 4: Planet Badass, которую решилась издавать Devolver Digital. Последняя выложила в Twitter сообщение со свежим геймплеем.

Что показали

Devolver Digital написали, что отправились в гости к Croteam, чтобы «стянуть красочных» подробностей о Serious Sam 4. Вслед компания опубликовала короткую «гифку» с геймплеем игры, на котором Сэм убивает бомбоголовного камикадзе из дробовика.

«Менеджер по маркетингу погиб, пытаясь вынести этот Утёкший Контент из Croteam. Пожалуйста, цените нашу преданность Serious Sam 4», — написал издатель.

Devolver также отшутились, что клавиатура на видео старше самого Сэма.

