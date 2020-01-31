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"Serious Sam 4: Planet Badass": в сети появилось видео с геймплеем

"Serious Sam 4: Planet Badass": в сети появилось видео с геймплеем
06:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новинка Serious Sam 4: Planet Badass: свежий геймплей.

Croteam продолжает работать над Serious Sam 4: Planet Badass, которую решилась издавать Devolver Digital. Последняя выложила в Twitter сообщение со свежим геймплеем.

Что показали

Devolver Digital написали, что отправились в гости к Croteam, чтобы «стянуть красочных» подробностей о Serious Sam 4. Вслед компания опубликовала короткую «гифку» с геймплеем игры, на котором Сэм убивает бомбоголовного камикадзе из дробовика.

«Менеджер по маркетингу погиб, пытаясь вынести этот Утёкший Контент из Croteam. Пожалуйста, цените нашу преданность Serious Sam 4», — написал издатель.

Devolver также отшутились, что клавиатура на видео старше самого Сэма.

 

Похоже, что издатель готовится к крупной рекламной кампании, в ходе которой геймерам раскроют больше подробностей о Serious Sam 4 и покажут геймплей. Еще в прошлом месяце разработчики опубликовали многозначительное сообщение: «2020 будет серьезным». Похоже, полноценная демонстрации игры уже грядет.

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Игра, Serious Sam 4, Serious Sam 4: Planet Badass.
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