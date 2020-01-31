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Пятница, 31.01.2020
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В Сети появились снимки гибкого смартфон Huawei Mate X2 в новом дизайне

В Сети появились снимки гибкого смартфон Huawei Mate X2 в новом дизайне
13:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Судя по ним, устройство будет заметно отличаться от оригинального Mate X.

Уже в феврале ожидается официальная презентация улучшенной версии гибкого смартфона Huawei Mate X. Вслед за этим китайская компания может показать и полноценное второе поколение, потенциальные изображения которого уже появились в сети. 

Изображения были обнаружены в патенте, зарегистрированном Huawei в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза. Как и оригинальный Mate X, устройство будет складываться по вертикали, но на этот раз дисплеем внутрь, а не наружу. Это позволит защитить экран при ношении смартфона в кармане либо при размещении на столе.

Особенности будущего смартфона 

 

Интересно, что аппарат складывается не ровно пополам, благодаря чему небольшая часть экрана остается видимой даже в закрытом состоянии. Вероятно, эта область будет служить для вывода информации о времени, заряде и других важных данных.

К слову, там же расположена встроенная в экран двойная фронтальная камера. На тыльной стороне устройства нет ничего кроме четырех объективов основной камеры.

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Важной особенностью смартфона должен стать стилус, с которым будет комфортно работать на большом экране.

Дата выхода смартфона

По слухам, Mate X2 будет выпущен в третьем квартале этого года. Технические характеристики смартфона пока остаются загадкой. Кроме того, в реальности аппарат может отличаться от представленных изображений.

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Смартфон, Технологии, Техно, Гибкий смартфон, Huawei Mate X, Huawei Mate X2.
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