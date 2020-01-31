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Бренд OPPO будет выпускать собственные смарт-часы (Фото)

Бренд OPPO будет выпускать собственные смарт-часы (Фото)
07:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:В сети появилось изображение будущей новинки – и они очень напоминают Apple Watch.

Китайский производитель Oppo, хорошо известный выпуском смартфонов, работает над еще одним девайсом. Это должны быть фирменные умные часы. 

Известный китайский инсайдер Ice Universe опубликовал официальный пресс-рендер этих умных часов.

Что известно 

Как показывает снимок, будущие смарт-часы будут очень похожи на Apple Watch, по крайней мере дизайном. У новинки будет прямоугольный корпус, дисплей с закругленными краями, две кнопки управления, а также микрофон для разговоров.

Что касается характеристик, то пока детальной информации нет. Вероятно, новинка будет иметь слот для SIM-карты (возможно, eSIM).

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Когда увидим

Источники сообщают, что новинку должны представить в первой половинные 2020 года. Возможно презентация состоится в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне.

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Все по теме:

Часы, Технологии, Oppo, Смарт-часы, Техно, Apple Watch, Бренд OPPO.
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