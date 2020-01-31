Бренд OPPO будет выпускать собственные смарт-часы (Фото)

Китайский производитель Oppo, хорошо известный выпуском смартфонов, работает над еще одним девайсом. Это должны быть фирменные умные часы.
Известный китайский инсайдер Ice Universe опубликовал официальный пресс-рендер этих умных часов.
Что известно
OPPO's first smartwatch rendering, how does it look? pic.twitter.com/jNsqMV3X50
— Ice universe (@UniverseIce) January 30, 2020
Как показывает снимок, будущие смарт-часы будут очень похожи на Apple Watch, по крайней мере дизайном. У новинки будет прямоугольный корпус, дисплей с закругленными краями, две кнопки управления, а также микрофон для разговоров.
Что касается характеристик, то пока детальной информации нет. Вероятно, новинка будет иметь слот для SIM-карты (возможно, eSIM).
Когда увидим
Источники сообщают, что новинку должны представить в первой половинные 2020 года. Возможно презентация состоится в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне.