Nokia представит ряд смартфонов на выставке Mobile World Congress 2020

Новости технологии:Компания HMD Global начала рассылать приглашения на свою пресс-конференцию в рамках выставки Mobile World Congress.

Состоится она в Барселоне 23 февраля 2020 года. Ожидается, что именно там будет представлен ряд моделей смартфонов Nokia.

Какие смартфоны покажет Nokia?

Финская компания не называет какие именно модели будут представлены, однако источники ранее подтвердили, что компания должна представить как минимум модели Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G, отмечает GSM Arena.

Nokia 8.2 5G

Дизайном задней панели и основной камерой Nokia 8.2 5G может быть похожа на прошлогоднюю Nokia 7.2. Основной датчик изображения будет разрешение 64 Мп. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. У Nokia 8.2 5G ожидается аккумулятор емкостью 3500 мАч, смартфон будет поддерживать быструю зарядку. Базовая версия за 500 долларов будет оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Nokia 5.2

Этот смартфон будет устройством среднего класса. Он получит однокристальную систему Snapdragon 632, а также жидкокристаллический экран диагональю 6,2 дюйма. В плане дизайна задней панели и камеры Nokia 5.2 будет похож на Nokia 6.2. В камере будут установлены датчики изображения разрешением 16 и 8 Мп, фронтальная камера должна быть 8-мегапиксельной.

Также смартфон получит аккумулятор емкостью 3500 мАч. Базовая версия будет оснащена 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, она будет стоить 169 евро. Также выйдет версия с 4/64 ГБ флэш-памяти, которая будет доступна не на всех рынках.

Nokia 1.3

Это будет новая модель начального уровня. Внешне смартфон будет напоминать Nokia 2.3, он будет доступен в различных ярких цветах. Экран будет 6-дюймовым, Nokia 1.3 получит бюджетную платформу MediaTek, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, он будет переменным. Цена смартфона составит 79 евро.