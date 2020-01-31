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iPhone испытали в экстремальных условиях: что произошло со смартфоном

iPhone испытали в экстремальных условиях: что произошло со смартфоном
19:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Протестировать надежность смартфона можно различными способами, в том числе и экстремальными.

Глава компании SpinLaunch испытал собственный iPhone, раскрутив его с помощью специального оборудования для создания искусственных нагрузок.

Что известно о компании SpinLaunch

SpinLaunch намерена организовать доставку спутников и других грузов на орбиту, запуская их с Земли без использования ракетных двигателей – с помощью гигантских строп.

Как сообщают журналисты 9to5mac, команда обращала на высоких скоростях солнечные панели, линзы телескопов, аккумуляторы, GPS-модули – они уцелели с минимальными или нулевыми повреждениями.

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"В одном из тестов SpinLaunch прикрепили к центрифуге iPhone и заставили его вращаться с огромной скоростью – в пять раз быстрее скорости звука", – говорится в материале журналистов.

Что было с iPhone после экстремального теста

После теста, в ходе которого смартфон испытал нагрузки в 10 тысяч раз сильнее силы тяжести на поверхности Земли, основатель компании Джонатан Яне успешно использовал смартфон для связи с коллегой в приложении FaceTime.

Это, по словам представителей компании, свидетельствует о способности электронных компонентов выдерживать экстремальные нагрузки при ускорении, хотя некоторые из устройств потребуют небольших модификаций.

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iPhone, Гаджеты, Смартфон, Технологии, Тест, SpinLaunch.
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