ASUS ZenFone Max Pro M2 получит тестовую версию Android 10

Новости технологии:Вслед за ASUS ZenFone Max Pro M1, бета-версию Android 10 также выпустили для ZenFone Max Pro M2.

Прошивка вышла с номером сборки 17.2018.1912.409 и весит 1.5 ГБ. В новое ПО добавили декабрьский патч безопасности, а также обновлённый интерфейс, тёмную тему для системы и приложений, функцию Smart Reply, режим Focus mode в Digital Wellbeing, новые жесты навигации и многое другое.

Когда ждать

Обновление уже может установить любой желающий. Для этого надо скачать прошивку по ссылке и установить её через стандартное Recovery, но помните - это бета-версия и в ней присутствует множество ошибок.

Напомним, компания ASUS представила в Украине линейку ноутбуков ProArt StudioBook.