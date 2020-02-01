ASUS ZenFone Max Pro M2 получит тестовую версию Android 10

Прошивка вышла с номером сборки 17.2018.1912.409 и весит 1.5 ГБ. В новое ПО добавили декабрьский патч безопасности, а также обновлённый интерфейс, тёмную тему для системы и приложений, функцию Smart Reply, режим Focus mode в Digital Wellbeing, новые жесты навигации и многое другое.
Когда ждать
Обновление уже может установить любой желающий. Для этого надо скачать прошивку по ссылке и установить её через стандартное Recovery, но помните - это бета-версия и в ней присутствует множество ошибок.
Напомним, компания ASUS представила в Украине линейку ноутбуков ProArt StudioBook.