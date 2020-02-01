От создателей Castle Crashers: вышел анонс игры - Alien Hominid Invasion (Видео)

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Суббота, 01.02.2020
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16:26 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Студия The Behemoth представила анонс своего нового проекта.

The Behemoth — небольшая независимая студия с узнаваемым визуальным стилем. Её основали в 2003 году, но за 17 лет команда выпустила всего четыре игры. Поэтому каждый анонс нового проекта The Behemoth — это событие не только для самих разработчиков, но и для их поклонников.

Пятой значимой игрой студии стала Alien Hominid Invasion — кооперативный аркадный шутер. Это переосмысление дебютной работы The Behemoth — экшена Alien Hominid 2004 года рождения, который выходил на "флэше", PS2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance и Xbox 360.

В чём заключается переосмысление? На каких платформах выйдет игра? Когда релиз? На эти вопросы девелоперы пока не отвечают.

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Сыграть в Alien Hominid Invasion смогут посетители выставок PAX East (проходит с 27 февраля по 1 марта) и EGX Rezzed (с 26-го по 28 марта). Быть может, в эти дни The Behemoth поделится какими-то подробностями.

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Технологии, Игры, Игра, Техно, The Behemoth, Alien Hominid Invasion.
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