От создателей Castle Crashers: вышел анонс игры - Alien Hominid Invasion (Видео)

Новости технологии:Студия The Behemoth представила анонс своего нового проекта.

The Behemoth — небольшая независимая студия с узнаваемым визуальным стилем. Её основали в 2003 году, но за 17 лет команда выпустила всего четыре игры. Поэтому каждый анонс нового проекта The Behemoth — это событие не только для самих разработчиков, но и для их поклонников.

Пятой значимой игрой студии стала Alien Hominid Invasion — кооперативный аркадный шутер. Это переосмысление дебютной работы The Behemoth — экшена Alien Hominid 2004 года рождения, который выходил на "флэше", PS2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance и Xbox 360.

В чём заключается переосмысление? На каких платформах выйдет игра? Когда релиз? На эти вопросы девелоперы пока не отвечают.

Сыграть в Alien Hominid Invasion смогут посетители выставок PAX East (проходит с 27 февраля по 1 марта) и EGX Rezzed (с 26-го по 28 марта). Быть может, в эти дни The Behemoth поделится какими-то подробностями.