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Суббота, 01.02.2020
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Специально ко Дню Валентина: Huawei Freebuds 3 представили в красном цвете

Специально ко Дню Валентина: Huawei Freebuds 3 представили в красном цвете
20:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Новые беспроводные наушники от Huawei Freebuds 3 в красном цвете поступили в продажу в Украине.

Кроме оригинального дизайна, наушники оснащены фирменным процессором Kirin A1. Он сочетает метод цифровой обработки звука с высокочувствительным драйвером для точного воспроизведения голоса и проигрывания музыки.

Также он позволяет наушникам работать с протоколами Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Energy 5.1, что снижает энергопотребление при беспроводной передаче данных.

Huawei FreeBuds 3 получили технологию активного подавления шума. Это означает, что пользователь может самостоятельно выбирать – приглушать посторонние звуки или нет. Функция активного шумоподавления активируется двойным прикосновением к левому наушнику.

Еще одна интересная функция – кейс для наушников поддерживает два способа зарядки: традиционную (с помощью USB Type-C кабеля) и беспроводную. FreeBuds 3 могут работать до 4 часов на одной зарядке, а если подзаряжать при помощи кейса, то автономность можно увеличить до 20 часов.

Кроме того, наушники Huawei FreeBuds 3 поддерживают технологию быстрой зарядки 2W SuperCharge.

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Цена

Freebuds 3 в красном цвете поступили в продажу 1 февраля. Их можно приобрести во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная цена – 4 999 гривен.

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Наушники, Huawei, Технологии, Техно, Huawei FreeBuds 3.
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