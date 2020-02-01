WhatsApp не для всех: на "старых" смартфонах приложение не будет работать

Новости технологии:С 1 февраля WhatsApp прекращает поддержку своего приложения на старых смартфонах.

Из списка поддержки мессенджера выбывают операционные системы Android 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и старше.

Для нормальной работы WhatsApp необходимо обновиться до следующих версий:

Android 4.0.3 и более поздние версии;

iPhone с операционной системой iOS 9 и более поздние версии;

некоторые телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

Это не значит, что на старых ОС мессенджер перестанет работать — просто он может работать некорректно. "Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", — предупреждают в компании.