Huawei Mate 20 Lite начали обновлять до Android 10 с EMUI 10

Компания Huawei планировала обновить смартфон Mate 20 Lite до EMUI 10 лишь в феврале, но похоже, прошивку выпустили немного раньше.

Что известно

Как сообщает издание Piunikaweb, система вышла с номером V10.0.0.170. Она содержит актуальный патч безопасности и все основные особенности Android 10 и оболочки EMUI 10. Напомним, это немного изменённый интерфейс, обновлённый шрифт, глобальная тёмная тема и многое другое.

Hi Sabelo, EMUI10 update for Huawei Mate 20 Lite will start rolling out globally next month. Stay tuned!

— EMUI (@HuaweiEMUI) January 22, 2020