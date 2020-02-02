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Huawei Mate 20 Lite начали обновлять до Android 10 с EMUI 10

Huawei Mate 20 Lite начали обновлять до Android 10 с EMUI 10
02:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei Mate 20 Lite получила оболочку EMUI 10.

Компания Huawei планировала обновить смартфон Mate 20 Lite до EMUI 10 лишь в феврале, но похоже, прошивку выпустили немного раньше.

Что известно

Как сообщает издание Piunikaweb, система вышла с номером V10.0.0.170. Она содержит актуальный патч безопасности и все основные особенности Android 10 и оболочки EMUI 10. Напомним, это немного изменённый интерфейс, обновлённый шрифт, глобальная тёмная тема и многое другое.

 

Когда ждать

Обновление пока получили лишь некоторые владельцы устройства Турции. В ближайшие недели прошивка по воздуху доберётся и до других регионов.

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EMUI 10, Android 10, Mate 20 Lite, Huawei Mate 20 Lite.
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