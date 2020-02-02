Samsung показала первый смартфон с овальным дисплеем

Новости технологии:Факт регистрации патента еще не гарантирует, что устройство будут разрабатывать и оно 100% поступит в продажу.

Компания Samsung запатентовала новый смартфон Galaxy, который будет иметь футуристический дизайн с овальным экраном. Хотя на самом деле там должно быть сразу три дисплея.

Как передает letsgodigital.org, Samsung Display уже подала этот патент в Ведомство США по патентам и товарным знакам.

Что интересного

Сверху и снизу экрана производитель планирует разместить два вспомогательных дисплея, на которых будут располагаться различные иконки приложений и органы управления.

Кроме того, смартфон получит вспомогательные дисплеи, которые можно использовать для регулировки громкости и управления воспроизведением при просмотре видеороликов, а также для контроля других элементов запущенного приложения и тому подобное.