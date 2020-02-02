Samsung показала первый смартфон с овальным дисплеем

Компания Samsung запатентовала новый смартфон Galaxy, который будет иметь футуристический дизайн с овальным экраном. Хотя на самом деле там должно быть сразу три дисплея.
Как передает letsgodigital.org, Samsung Display уже подала этот патент в Ведомство США по патентам и товарным знакам.
Что интересного
Сверху и снизу экрана производитель планирует разместить два вспомогательных дисплея, на которых будут располагаться различные иконки приложений и органы управления.
Кроме того, смартфон получит вспомогательные дисплеи, которые можно использовать для регулировки громкости и управления воспроизведением при просмотре видеороликов, а также для контроля других элементов запущенного приложения и тому подобное.