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Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5

Появились новые изображения PlayStation 5

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Появились новые изображения PlayStation 5
13:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Именно консоли PlayStation 5 будут оснащены новейшим накопителем SSD от Samsung.

Недавно компания Sony официально представила логотип нового поколения консоли PlayStation 5. Впоследствии в сети начали появляться все больше новых подробностей о будущей новинке.

Во время выставки Consumer Electronic компания Samsung показала новый твердотельный накопитель 980 Pro, который стал первым потребительским SSD Samsung с PCIe 4.0.

Новые изображения PlayStation 5

Популярный инсайдер опубликовал изображение PlayStation 5, сформированное на основе витков. Интересно, что внешне рендер напоминает Xbox.

В общем, PS5 сохранила черты модели предыдущего поколения, однако верхний и нижний блоки расположены под наклоном.

Инсайдер уверен, что в таком виде консоль будет представлена.

Уникальные функции

"Когда появляется новая консоль, улучшаются процессор и графика. Конечно, это привлекательные элементы, но мы также должны иметь другие особенности. Мы уже подтвердили использование быстрой памяти. Кроме того, почти "нулевое время" загрузки – это тоже большое изменение", – рассказал генеральный директор компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан..

Он также рассказал о схожести логотипов PS4 и PS5, подчеркнув, что сохранение одинакового дизайна – это согласованность со всем продуктам бренда PlayStation.

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Кроме того, Джим Райан заверил, что PlayStation 4 сохранит после анонса новой консоли.

Вы больше не захотите вернуться к старым геймпадам после того, как почувствуете тактильную связь и поиграете с адаптивными триггерами. Есть еще и другие уникальные элементы PlayStation 5, которые будут отличать ее от предыдущих консолей, – добавил Райан.

Дата запуска

Пока конкретной даты выхода PlayStation 5 пока не называют. Пока известно, что новая консоль выйдет в рождественский сезон этого года, то есть в конце 2020 года. Согласно слухам, официальный анонс консоли PlayStation 5 может состояться 5 или 15 февраля.

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Sony, Технологии, Техно, PlayStation 5.
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