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Тот же Redmi K30: появился тизер смартфона Xiaomi Poco X2 (Фото, Видео)

Тот же Redmi K30: появился тизер смартфона Xiaomi Poco X2 (Фото, Видео)
18:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Чем ближе официальный анонс, тем больше подробностей о новинке раскрывает сам производитель.

Уже через несколько дней суббренд Xiaomi Poco представит свой новый смартфон - Poco X2.

Дизайн

На днях на странице Poco в Twitter появился рекламный тизер, который раскрывает некоторые особенности дизайна Poco X2.

И если раньше ходили слухи о том, что Poco X2 - это тот же Redmi K30 для индийского рынка, то теперь сомнений больше нет. На это намекает и боковая кнопка включения со сканером отпечатков пальцев, и расположение камеры на задней панели, и такая же, как у Redmi K30, расцветка.

Мы все же надеемся, что Poco X2 не станет полной копией Redmi K30, а все-таки получит некоторые свои особенности. Возможно, не в дизайне, а в "начинке".

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Что еще

Также Poco намекает на игровые способности своей новинки. Неудивительно, ведь смартфон должен получить игровой процессор Snapdragon 730G и экран с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, производитель показал возможности зума камеры.

Напомним, официальная презентация Poco X2 состоится 4 февраля.

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Все по теме:

Смартфон, Тизер, Poco X2, Xiaomi Poco.
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