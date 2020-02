Тот же Redmi K30: появился тизер смартфона Xiaomi Poco X2 (Фото, Видео)

Уже через несколько дней суббренд Xiaomi Poco представит свой новый смартфон - Poco X2.

Дизайн

На днях на странице Poco в Twitter появился рекламный тизер, который раскрывает некоторые особенности дизайна Poco X2.

И если раньше ходили слухи о том, что Poco X2 - это тот же Redmi K30 для индийского рынка, то теперь сомнений больше нет. На это намекает и боковая кнопка включения со сканером отпечатков пальцев, и расположение камеры на задней панели, и такая же, как у Redmi K30, расцветка.

Мы все же надеемся, что Poco X2 не станет полной копией Redmi K30, а все-таки получит некоторые свои особенности. Возможно, не в дизайне, а в "начинке".

Что еще

Также Poco намекает на игровые способности своей новинки. Неудивительно, ведь смартфон должен получить игровой процессор Snapdragon 730G и экран с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, производитель показал возможности зума камеры.

