Скачать
Понедельник, 03.02.2020
"Иран знал с самого начала": Зеленский рассказал новые подробности об авиакатастрофе PS752
"Иран знал с самого начала": Зеленский рассказал новые подробности об авиакатастрофе PS752
В Киеве ликвидировали пожар на территории депо (Фото)
В Киеве ликвидировали пожар на территории депо (Фото)
"Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Лунный посевной календарь с 3 по 9 февраля 2020 года
Лунный посевной календарь с 3 по 9 февраля 2020 года

Неанонсированный Samsung Galaxy Z Flip засветился в сети (Видео)

Неанонсированный Samsung Galaxy Z Flip засветился в сети (Видео)
01:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung Galaxy Z Flip: Инсайдер Ben Geskin опробовал не вышедшую новинку.

До презентации Samsung Galaxy Z Flip осталось меньше двух недель. Инсайдер Ben Geskin, прославившийся своими утечками, информация из которых в большинстве случаев совпадают с финальным продуктом, показал Galaxy Z Flip в своих руках: покрутил, открыл и продемонстрировал с разных ракурсов.

Телефон показан в необычном для смартфонов фиолетовом цвете корпуса. Интересно, что в раскрытом состоянии полоски на сгибе не видно от слова совсем. Что указывает на проделанную работу над ошибками — выглядит все так, что шарнир спроектирован грамотно.

Ожидается, что сам аппарат будет представлен 11 февраля во время мероприятия Galaxy Unpacked в 20.00 по киевскому времени, ожидаемая цена — около $1500.

 

Напоминаем, Сайт WinFuture опубликовал полные характеристики и официальные рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Samsung Galaxy Z Flip, Ben Geskin.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
05 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесщине детсады закроют на карантин
На Одесщине детсады закроют на карантин
На Херсонщине 15-летний парень попал под тепловоз
На Херсонщине 15-летний парень попал под тепловоз
Франция эвакуировала 250 человек из Уханя
Франция эвакуировала 250 человек из Уханя
День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных
День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь