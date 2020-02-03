Неанонсированный Samsung Galaxy Z Flip засветился в сети (Видео)

Новости технологии:Samsung Galaxy Z Flip: Инсайдер Ben Geskin опробовал не вышедшую новинку.

До презентации Samsung Galaxy Z Flip осталось меньше двух недель. Инсайдер Ben Geskin, прославившийся своими утечками, информация из которых в большинстве случаев совпадают с финальным продуктом, показал Galaxy Z Flip в своих руках: покрутил, открыл и продемонстрировал с разных ракурсов.

Телефон показан в необычном для смартфонов фиолетовом цвете корпуса. Интересно, что в раскрытом состоянии полоски на сгибе не видно от слова совсем. Что указывает на проделанную работу над ошибками — выглядит все так, что шарнир спроектирован грамотно.

Ожидается, что сам аппарат будет представлен 11 февраля во время мероприятия Galaxy Unpacked в 20.00 по киевскому времени, ожидаемая цена — около $1500.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Напоминаем, Сайт WinFuture опубликовал полные характеристики и официальные рендеры гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip.