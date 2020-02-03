Компания Samsung запатентовала колонку со сворачиваемым дисплеем

Новости технологии:Это смарт-колонка с необычным гибким дисплеем, который может не только вращаться вокруг корпуса, но и выполнять роль традиционного плоского планшета.

Компания Samsung разработала новое умное устройство с оригинальным дизайном. Запатентованная вендором конструкция уже одобрена южнокорейским регулятором.

Особенности колонки от Samsung

Устройство по сути является цилиндром с экраном, "обернутым" вокруг корпуса. При необходимости дисплей можно развернуть – в таком состоянии модель похожа на компактный умный телевизор или планшет на подставке. В верхней части корпуса устройства смонтирован сабвуфер для акцентированного воспроизведения низких частот.

Если верить патентной документации, дисплей получит специальные шарниры для дополнительной поддержки конструкции. Пока неизвестно, будет ли экран гаджета раскрываться и сворачиваться автоматически, или пользователю придется делать это вручную.

У компании есть собственный голосовой помощник Bixby, который предположительно будет интегрирован в прошивку устройства.

Дата выхода и цена

Сейчас о новом гаджете от Samsung ничего неизвестно. Ни коммерческого названия, ни предполагаемой цены необычной акустики Samsung производитель не объявлял.