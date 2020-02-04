Уходят с рынка: производство смартфонов BlackBerry прекращается

Новости технологии:Компания TCL перестанет выпускать смартфоны под брендом BlackBerry.

С 2016 года выпуском смартфонов BlackBerry занималась TCL, но сейчас появилась информация, что китайская компания решила остановить производство.

Что известно

Об этом сообщила TCL в Twitter. Согласно опубликованному письму, компания с августа 2020 года прекратит выпуск и продажи устройств BlackBerry. Несмотря на это производитель пообещал поддерживать существующие аппараты до 2022 года включительно. Речь идёт о BlackBerry KEYone, BlackBerry KEY2, BlackBerry KEY2 LE и BlackBerry Motion.

Почему TCL пошла на такой шаг — неизвестно. Можно предположит, что компания хочет сосредоточиться на устройствах под собственным брендом. Кстати, первый смартфон TCL вышел в прошлом году на IFA 2019. Также компания сейчас готовится к презентации новинок на MWC 2020.

Напомним, TCL — не единственным производитель, который имел лицензию на выпуск смартфонов BlackBerry. Есть ещё Optiemus и BB Merah Putih, но эти компании давно ничего не выпускали. Так что устройства BlackBerry, по-видимому, больше не появятся на рынке.